الاحتلال يهدم مسجداً جنوب مدينة الخليل

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين على هدم مسجداً قيد الإنشاء في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأنّ آليتي هدم اقتحمتا منطقة جبل جوهر القريبة من مستوطنة "خارصينا"، وشرعت في عملية هدم مسجد قيد الإنشاء في المنطقة.

وأوضحت بأنّ المسجد مسقوف، وتجري أعمال تهيئته، مشيرة إلى أنّ الاحتلال يدّعي وقوعه في منطقة مصنّفة جيم، وتخضع لسيطرة الاحتلال الأمنية والمدنية.

وتتعرض أراضي الضفة الغربية للتضييق الكبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث ترتفع وتيرة المخططات الاستيطانية بشكل ملحوظ.