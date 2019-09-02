17 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل

رصد مركز صدى سوشال أكثر من ١٧ انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر أغسطس/ آب، كان جُلها داخل الموقع الأزرق (الفيسبوك) الذي يدعي فتحه مساحة آمنة وحرة للتعبير عن الآراء والمعتقدات الشخصية.

وكان عدد الانتهاكات عبر فيسبوك بلغ ١٥ انتهاكًا متنوعة ما بين الحظر والحذف ومنع النشر وحذف المنشورات.

وقد رصد مركز صدى سوشال التضييق على كل من: صفحة أنين القيد، وصفحة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وصفحة رام الله مكس، ولجنة القدس - جامعة اليرموك، وصفحة مركز قلنديا الاعلامي، وصفحة المركز الفلسطيني للإعلام، وصفحة الفنان قاسم النجار.

في حين قامت إدارة موقع انستغرام بحذف عدد من منشورات حساب Palestine Liberation Radio.

وقامت إدارة موقع اليوتيوب بحذف فيديو وصية الشهيد رائد مسك من حساب قناة نجله مؤمن مسك.

وضمن جهود إدارة مركز صدى سوشال المتواصلة في حماية المحتوى الفلسطيني والدفاع عنه، استطاع المركز اعادة ٥ صفحات فلسطينية كانت إدارة الفيسبوك قد حذفها وهم: جنين مكس، بيت فجار تايمز، بيت فوريك تايمز، يطا تايمز، عشاق قرية تل.

وعلى صعيد اخر، اعترفت إدارة شركة "فيسبوك" بانتهاك خصوصية مستخدميها من خلال سماع كل المحادثات الصوتية عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك"، و أنها وظفت مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون.