مخطط إسرائيلي مرعب شرق مدينة قلقيلية

أقرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مخططا استيطانيا في بدلة جينصافوط شرق مدينة قلقيلية لمصادرة نحو 1000 دنم ويقتلع عشرات أشجار الزيتون ويمنع التواصل بين الأراضي لصالح مستوطنة عمانويل والمستوطنات المجاورة.

وقد أبلغ الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني بالمخطط حيث أكد رئيس المجلس المحلي لبلدة جينصافوط عيد عيد، أن المخطط مرعب وهذا الطريق استكمال لمخطط سابق سيقطع على المزارعين التواصل مع اراضيهم وسيكون عامل ربط للمستوطنات القائمة على حساب تواصل الفلسطينيين مع ارضهم".

واضاف عيد: "هذه المنطقة تطل على واد قانا الشهير، وفي كل مرة يعمل الاحتلال على اقتلاع اشجار الزيتون وتدمير الغطاء النباتي لتوسيع المستوطنات القائمة، وتنفيذ المخطط سيلقي بظلاله على مستقبل المزارعين في المكان، فالمستوطنات تقام لها البنية التحتية من اراضي المواطنين دون النظر الى معاناة اصحاب الاراضي وما يتكبدونه من اضرار جسيمة".

المزارعون رفضوا المخطط واكدوا انهم سيتوجهون إلى كل العناوين القانونية والجهات المختصة لوقف هذا المخطط الذي سيعزل اراضيهم ويمنعهم من الوصول اليها، فطرق المستوطنات الأمنية تأكل الأخضر واليابس.

يشار ان مستوطنة عمانويل فيها منطقة صناعية ضخمة وتتوسع على حساب اراضي المنطقة وهناك مخطط قديم لربط المستوطنات المحيط بواد قانا بجسر يكون تحرك الفلسطينيين من اسفله والمستوطنين من الأعلى.