موعد اعلان نتيجة التعليم المفتوح جامعة القاهرة كلية التجارة

اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن بدء الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للتنسيق والخاصة بطلاب وطالبات الدور الثاني، وذلك يوم السبت 31/8/2019.

واوضحت الوزارة انه يتم حاليا مرحلة تسجيل الرغبات للشهادة الثانوية للمرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الثاني والتي أُعلنت نتائجهم يوم الأربعاء 28 أغسطس، وذلك للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية.

وصرحت الوزارة أنه من المقرر إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق حتى الانتهاء من مرحلة تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.

ومن الجدير ذكره انه تم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة على مرحلتين، فيجب جيدا التعرف على تنسيق العام السابق قبل مرحلة ملئ الرغبات، حيث من المقرر على كل طالب وطالبة ملئ 75 رغبة، وحاول أن تشرك معك في مرحلة ملئ الرغبات أفراد أسرتك، وذلك حتى تتجنب الدخول في مرحلة صعبة ومعقدة وهي مرحلة التحويلات من كلية إلى كلية ومن جامعة إلى أخري.

الأماكن المتاحة لطلاب علمي في المرحلة الثالثة.