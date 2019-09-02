يبحث طلاب كلية الشرطة عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 على جميع المواقع الإلكترونية ، كما عملت الكلية على غلق باب التقديم لكلية الشرطة أمام الطلاب بمنتصف الأسبوع الماضي ولذلك بدأ عدد من الطلاب يتسائلون عن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة للدفعة الجديدة.

كما اكدت أكاديمية الشرطة، أنها سوف تعلن الأسماء المقبولة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، لتقديم المساعدة للطلاب من خلال تسهيل بعض أمور الاستعلام عن النتيجة والأسماء، وذلك بعد اعتماد وزير الداخلية النتيجة، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 بعد ظهورها بمنتهى السهولة.

ومن شروط القبول في أكاديمية الشرطة كالتالي:

شريطة أن يكون الطالب مصري الجنسية لأب وأم مصرية وليس له جنسية أخرى.

يجب أن يكون الطالب حسن السيرة وألا يدان بارتكاب جريمة ضد الشرف أو المجرم.

لا ينبغي أن يكون الطالب تأديبيًا وطرده نهائيًا من الخدمة الحكومية.

يجب ألا يكون الطالب متزوجًا أو متزوجًا من قبل ويجب ألا يتزوج خلال سنوات الدراسة في الكلية.

يجب ألا يكون عمر الطالب أكبر من 22 عامًا

يجب ألا يقل طول مقدم الطلب عن 170 سم

يجتاز المتقدم اختبارات كلية الشرطة

بالإضافة إلى اجتياز اختبارات اللياقة البدنية الكلية بنسبة 50٪ على الأقل

واوضحت الكلية انه يجب الإدراك من توفير جميع الشروط للقبول والحصول علي مكان في أكاديمية الشرطة المصرية لعام 2019 .