نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالمدارس التجريبية بالجيزة بالرقم القومى 2019

اعلنت وارة التربية والتعليم المصرية عن نتائج تنسيق رياض الاطفال 2019 ، امس الاحد، وذلك في عدد من المدارس عبر موقع الوزارة من خلال ادخال الاسم والرقم القومي للطفل.

واوضحت الوزارة انه أصبح متاح الآن الإستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019 المرحلة الأولى في جميع محافظات الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التابع لكل محافظة.

في سياق مختلف، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت خلال الشهر الماضي عن فتح باب التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال عبر الموقع الإلكتروني لمديريات التربية والتعليم، لافتة إلى أنه في المرحلة الأولى سوف يشمل التنسيق المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2019 / 2020، وانتهت مدة التقديم يوم 30 يونيو الماضي.

خطوات مطالعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال كالتالي:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها الطفل.

الضغط على رياض الأطفال.

اختار المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات.

كتابة الرقم القومي للطفل

الضغط على الحصول على النتيجة

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الاولى محافظة القاهرة

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الاولى محافظة الجيزة

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الاولى محافظة الاسكندرية