تردد قناة المواكب على النايل سات

نعرض لكم اليوم من خلال موقعنا، فلسطين اليوم ، تردد قناة المواكب Almawakebe الجديد على نايل سات 2019 ، تعتبر قناة حسينية اسلامية وتتميز بعرض المسلسلات والبرامج الدينية ، كما تخصص ساعات طويلة لبث جلسات الذكر الحسينية المنوعة التي يفضلها المشاهدين والمتابعين لقناة المواكب الفضائية على القمر الصناعي نايل سات ، وتعمل على بث برامجها على مدار اليوم 24 ساعة دون انقطاع .

تعد قناة المواكب الحسينية من القنوات المهتمه بنقل وبث برامج القرآن الكريم حيث تقوم بتفسيره على يد نخبة كبيرة من المفسرين والمشايخ في كما تعرض الأدعية الدينية المتعددة وبأصوات خاشعة تأسر القلوب , توقفت قناة المواكب فترة من الزمن ولكنها عادت مرة اخرى في تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات .

تردد قناة المواكب 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10930 (H) 27500 – 5/6 SD

تقوم بعرض كافة البرامج الدينية التي تعمل على تأسيس وترسيخ المبادئ الإسلامية الصحيحة في أذهان المشاهدين، كما أنها تقوم بعرض جلسات الذكر الحسينية المنوعة والمميزة التي اعتاد على سماعها المشاهدين والمتابعين لقناة المواكب الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.