ترتيب فرق البطولة الافريقية 2019

زادت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الـ12 المقامة بمدينة الرباط بالمغرب الفارق في صدارة البطولة عن أقرب المنافسين جنوب إفريقيا.

رفعت بعثة مصر رصيدها إلى 179 ميدالية بينهم 59 ذهبية و74 فضية و 46 برونزية بفارق كبير عن جنوب إفريقيا صاحبة المركز الثاني.

وقد توجت مصر باللقب الأفريقى بعد تحقيق 273 ميدالية متنوعة مقسمة الى 102 ذهبية ، و 98 فضية ، بالإضافة على 73 برونزية .

ومن خلال الاحصائيات للاتحادات المختلفة ، فقد تصدر رفع الاثقال قمة الاتحادات بعد أن حقق 56 ميدالية ويليه السباحة بـ 41 ميدالية، وبعد ذلك تظهر العاب السلاح و المصارعة والكاراتيه والجمباز والعاب القوى والتايكوندو، وبعد ذلك تأتى بقية الاتحادات بأقل من 10 ميداليات لكلا منهما .

وشاركت مصر فى البطولة وتشارك البعثة المصرية بوفد مكون من 405 أفراد، لاعبين ومدربين وإداريين منهم 297 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 177 لاعبا و 120 لاعبة تضم الدورة 28 لعبة، منها 24 أولمبية و2 غير أوليمبية.

وكانت البعثة المصرية قد حصدت عدة تذاكر للتأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 مثل تنس الطاولة ، و القوس و السهم و العاب القوى ، و التنس الأرضى .

نرصد فى الجدول التالى كل ما قدمته الاتحادات الرياضية خلال الدورة الافريقية: