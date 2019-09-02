ترتيب الرابطة المحترفة الاولى موبيليس 2019

تعتبر الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى، هي أعلى مسابقة للأندية في رياضة كرة القدم في الجزائر، بدأ الدوري لأول مرة عام 1962، وهو يحتوي الآن على 16 فريقاً، آخر من حصل على البطولة هو نادي شباب قسنطينة 2018، أكثر الفائزين باللقب هو شبيبة القبائل، بعد ذلك يأتي وفاق سطيف مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، شباب بلوزداد، ثم مولودية.

اعلنت الرابطة الجزائرية المحترفة الاولى عن النتائج للجولة الثالثة وذلك يوم السبت 31 اغسطس ، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم النتائج والفنية وترتيب الرابطة للفرق.

نتائج بطولة الرابطة الأولى المحترفة (الجولة الثالثة):

النتائج الفنية:

إتحاد بسكرة – جمعية الشلف (1 – 0)

نجم مقرة – إتحاد بلعباس (2 – 1)

أهلي برج بوعريريج – وفاق سطيف (1 – 0)

مولودية وهران – شباب قسنطينة ( 1 – 0)

شبيبة الساورة – مولودية الجزائر ( 0 – 1)

نصر حسين داي – شباب بلوزداد (1 – 2)

نادي بارادو – شبيبة القبائل (0 – 3)

إنحاد الجزائر – جمعية عين مليلة (الأحد)

الترتيب :

1 – شبيبة القبائل ………7 / 3

– مولودية وهران ……….7 / 3

– أهلي برج بوعريريج …..7 / 3

– شباب بلوزداد ………… 7 / 3

– مولودية الجزائر ……….. 7 / 3

6 – نجم مقرة …………….. 6 / 3

– إتحاد بسكرة …………. 6 / 3

8 – إتحاد الجزائر …………. 4 / 2

9 – شبيبة الساورة ……… 3 / 2

10 – نصر حسين داي …… 2 / 3

11 – جمعية عين مليلة …. 1 / 2

– وفاق سطيف ……….. 1 / 3

– جمعية الشلف ………. 1 / 3

– شباب قسنطينة ……. 1 / 3

15 – إتحاد بلعباس ………. 0 / 3

16 – نادي بارادو ………… 0 / 3