حقيقة وفاة المطرب الاماراتي حسين الجسمي

تداولت عبر بعض المواقع الإلكترونية انباء بشأن وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بحادث سير في العاصمة الفرنسية باريس، ولكم تم نفي الخبر بعدما راجت شائعة بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أكد الجسمي أنه سفير إستثنائي ورقم صعب في عالم الأغنية الخليجية والعربية، لما يقدمه دائماً من اختلاف في طرحه وحفلاته، مُبحراً بين مجموعة كبيرة من أغنياته، ومن بينها الأغنية المليونيه الجديدة الذي قدمها مؤخراً من ألحانه بعنوان "مهم جداً" والتي كانت المرة الأولى الذي يقدمها بشكل حي ومباشر برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

توجه حسين الجسمي الى قاعة الإعلاميين والصحفيين لإجراء لقاءات تلفزيونية مصورة لعدد كبير من القنوات السعودية والخليجية والعربية، وذلك بعد الإنتهاء من حفله في مهرجان موسم الطائف، والذي أكد لهم جميعاً عن سعادته الكبيرة لمشاركة جمهور عكاظ في موسم الطائف، هذه الليالي الإحتفالية الغنائية.

وأشاد الجسمي بحسن الإستقبال والتنظيم الرائع للحفل، شاكراً إدارة موسم الطائف وسوق عكاظ على ذلك، واعداً الجمهور السعودي بمجموعة من الحفلات الغنائية الجماهرية خلال الفترة المقبلة وبأكثر من مدينة ما بين الرياض وأبها وعدد من المناطق.