التقويم الدراسي الهجري 1441 والميلادي 2020

بدأت المدارس في استقبال الطلاب بالمملكة العربية السعودية اليوم حيث بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2-1-1441 بالتقويم الهجري بما يوافق 1-9-2019 بالتقويم الميلادي.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم ملامح التقويم الدراسي 1441، مع تحديد موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الأول، وموعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى مواعيد الإختبارات والإجازات الرسمية الخاصة بالمملكة.

التقويم الدراسي لعام 1441 هو كالتالي:

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة لطلاب الفصل الدراسي الاول الأحد 2/ 1/ 1441 1/ 9/ 2019 اجازة اليوم الوطني الإثنين 24/ 1/ 1441 23/ 9/ 2019 اختبارات الفصل الدراسي الاول الأحد 25/ 4/ 1441 22/ 12/ 2020 بداية اجازة نصف العام نهاية دوام الخميس 7/ 5/ 1441 2/ 1/ 2020 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني الأحد 24/ 5/ 1441 19/ 1/ 2020 بداية اجازة عيد الفطر نهاية دوام الخميس 14/ 9/ 1441 7/ 5/ 2020 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر الأحد 8/ 10/ 1441 31/ 5/ 2020 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني الثلاثاء 10/ 10/ 1441 2/ 6 /2020 بداية اجازة نهاية العام نهاية دوام يوم الخميس 19/ 10/ 1441 11/ 6/ 2020

ومن القواعد المنظمة للتقويم الدراسي: