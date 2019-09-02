المفاضلة الاولى في سوريا 2019 الفرع العلمي

اعلنت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي ، عن نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2019 لجميع الفروع حيث يمكن لجميع الطلاب الآن الاستعلام عن نتائج المفاضلة العامة 2019 وذلك من خلال رابط الوزارة.

في سياق مختلف، أكد السيد الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي، أنه تم انخفاض معدلات القبول والتسجيل للجامعات السورية هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية ، كما كان يترقب النتائج اكثر من 81 ألف طالب بالفرع العلمي، وقد تقدم للمفاضلة الفرع الأدبي عدد 35 ألف طالب وطالبة ، كما وبلغت نسبة النجاح للشعبة العلمية 88.76% ، بينما بلغت في الشعبة الأدبية 84.32%.

نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2019 الفرع العلمي والأدبي والشرعي والمهني والتجاري والباقي، يمكنكم الحصول عليها برقم الاكتتاب من خلال موقع وزارة التعليم العالي http://mohe.gov.sy