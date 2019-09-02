كشف أسماء المسافرين غداً الثلاثاء عبر معبر رفح

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء 3 سبتمبر مؤكدة أن السفر سيكون للحافلات السابعة، والثامنة، والتاسعة حتى رقم (99)؛ من كشف (8/21).

ودعت الوزارة في بيان لها، المسافرين للتواجد الساعة 7:00 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط أسماء المسافرين ليوم غدٍ الثلاثاء اضغط هنا