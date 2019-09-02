تحميل تطبيق مدرسة سوريا الالكترونية

اطلقت وزارة التربية والتعليم السورية تطبيق مدرسة سوريا الالكترونية ، كما ويحتوي التطبيق على شرح وحلول المنهاج الدراسي السوري لكافة الصفوف الدراسية في كافة المواد.

كما ويحتوي التطبيق على أسئلة الدورات للسنوات السابقة لامتحان الشهادات التاسع والبكالوريا وكذلك يحتوي على الكتب الوزارية لجميع الصفوف منها : بكالوريا علمي ، بكالوريا أدبي ، الصف التاسع، الصف الثامن، الصف السابع، الصف السادس، الصف الخامس، الصف الرابع، الصف الثالث، الصف الثاني والصف الاول.

وكشفت الوزارة السورية عن المواد المتواجدة في التطبيق وهي كالتالي: اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، الرياضيات، اللغة الفرنسية، الفيزياء والكيمياء، العلوم، التاريخ، الجغرافية، التربية الوطنية.

يعمل التطبيق على تحديث يومي بالدروس والملفات، كما ويحتوي على مجموعة كبيرة من المعلمين والمدرسين من كافة الاختصاصات على امتداد سورية والجدير ذكره ان التطبيق بإدارة المدرس سعد الدين المحاميد.

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