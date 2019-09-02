"ريمون" : 200 أسير يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن أكثر من 200 أسير في معتقل "ريمون" شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل "الدامون"، الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن جلسات الحوار التي عُقدت يوم أمس بين إدارة سجون الاحتلال وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في قسم (4) بمعتقل "ريمون" باءت بالفشل، ووصلت لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت إدارة السجون، وعدم استجابتها لمطالب الحركة الأسيرة، مشيرة إلى أن إدارة المعتقل أقدمت على إغلاق قسم (1) و (4) اغلاقا شاملا، وذلك كرد على خطوة الأسرى بدء معركة الأمعاء الخاوية.

وأدانت سياسة التعنت والمماطلة التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لأبسط المطالب الحياتية والانسانية لأبناء الحركة الأسيرة، مطالبة بضرورة مساندة الأسرى في معركة النضال التي يخوضونها، وفضح جرائم الاحتلام المرتكبة بحقهم، والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان.