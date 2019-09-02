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رابط حساب المعدل جامعة البلقاء الدورة الصيفية

  • فلسطين اليوم
  • 12:48 - 02 سبتمبر 2019
رابط حساب المعدل جامعة البلقاء الدورة الصيفية رابط حساب المعدل جامعة البلقاء الدورة الصيفية
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ننقل لكم اليوم عبر موقعنا ، فلسطين اليوم ، حساب معدل جامعة البلقاء التعليمية التطبيقية، وحساب المعدل التراكمي بالجامعة، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل المحتوى الشامل الإخباري العام.

اوضحت الوزارة انه من شروط التسجيل في القبول الموحد لابد من تقديم الطلب من الطلبة الأردنيين، ولكن يستثنى من هذا الشرط طلبة قطاع غزة المستفيدين من المكرمة الملكية للقطاع السامي الأردني، وعليهم مراجعة دائرة الشئون الفلسطينية.

كما ونشرت الوزارة توقيت الدخول والتسجيل في القبول الموحد الإلكتروني ، وهو بدءًا من يوم الأحد 28 يوليو 2019 وحتى يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، على أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني، ومعرفة الرسوم المحددة للإلتحاق بالجامعات، وكذلك الحد الأدنى لكافة الجامعات والمتطلبات العلمية.

تقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بتوزيع الطلبة على الجامعات المختلفة، وفقًا للشروط التنافسية بين الطلبة، ويتم سداد بدل طلب الإلتحاق بالجامعة الأردنية بمقابل 15 دينار أردنى، ويتم قبول الطلبة وفقًا للناجحين في الإمتحان الشامل وذلك بشكل سنوي.

 

رابط حساب المعدل جامعة البلقاء الدورة الصيفية اضغط هنا او هنا او هنا

معدلات القبول العامة بالجامعات الأردنية:

الكلية المعدل المئوى للقبول المجموع من 1400
الطب وطب الأسنان 85 % 1190
كلية العمارة والهندسة والصيدلة والطب البيطري 80 % 1120
الشريعة 75 % 1050
التمريض والعلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل 70 % 980
باقي تخصصات الكليات الأخرى 65 % 910
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