رابط حساب المعدل جامعة البلقاء الدورة الصيفية

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اوضحت الوزارة انه من شروط التسجيل في القبول الموحد لابد من تقديم الطلب من الطلبة الأردنيين، ولكن يستثنى من هذا الشرط طلبة قطاع غزة المستفيدين من المكرمة الملكية للقطاع السامي الأردني، وعليهم مراجعة دائرة الشئون الفلسطينية.

كما ونشرت الوزارة توقيت الدخول والتسجيل في القبول الموحد الإلكتروني ، وهو بدءًا من يوم الأحد 28 يوليو 2019 وحتى يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، على أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني، ومعرفة الرسوم المحددة للإلتحاق بالجامعات، وكذلك الحد الأدنى لكافة الجامعات والمتطلبات العلمية.

تقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بتوزيع الطلبة على الجامعات المختلفة، وفقًا للشروط التنافسية بين الطلبة، ويتم سداد بدل طلب الإلتحاق بالجامعة الأردنية بمقابل 15 دينار أردنى، ويتم قبول الطلبة وفقًا للناجحين في الإمتحان الشامل وذلك بشكل سنوي.

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معدلات القبول العامة بالجامعات الأردنية: