موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثانى

ينتظر طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني 2019، ظهور النتيجة، وذلك مع قرب انتهاء أعمال التصحيح، وذلك حتى يتثنى لهم تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد.

واوضحت الوزارة أن أعمال التصحيح للامتحانات بدأت الخميس الماضي الموافق 29 أغسطس فى 4 مراكز، كانت أوراق الأسئلة قد وصلت إليها.

وبحسب المصادر، سيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والجمع، بفضلا عن إرسال النتيحة لجامعة الأزهر بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2019/2020.

ومن الجدير ذكره، كانت امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية قد انطلقت يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، فيما انتهت في 26 أغسطس من ذات الشهر، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في القسم الأدبي بالدور الأول قد بلغت 41.78%، علما بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181 طالبا، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496 طالبا.

كما وبلغت نسبة النجاح بالنسبة للقسم العلمي 67.98%، علما بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835 طالبا، حضر منهم 35672 طالبا، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251 طالبا.

أما بالنسبة لقسم الشعبة الإسلامية، فبلغت نسبة النجاح 93.55%، علما بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في هذا القسم 155 طالبا، حضروا جميعم للامتحان، فيما نجح منهم 145 طالبا.

وفي معاهد غزة جاءت بلغت نسبة النجاح 81.6%، علما بأن المتقدمين للامتحان 179 طالبا، حضروا جميعهم، والناجحون منهم 146 طالبا.

كما ودخل امتحانات الدور الثاني الطلاب الذين رسبوا في بعض المواد خلال الدور الأول، وكذلك الطلاب الذين أجلوا بعض المواد لأدائها في امتحان الدور الثاني، وسيحصلون على نتيجتهم كاملة.