اشتية: اعتقال أشخاص في قضية "اسراء غريب"

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، أن التحقيقات مستمرة في قضية الفتاة اسراء غريب، مشيرًا إلى أنه جرى اعتقال عدد من الاشخاص للتحقيق معهم، وننتظر نتائج الفحوصات المخبرية

وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل اجتماع مجلس الوزراء في مدينة رام الله، أنه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق في قضية اسراء فور الانتهاء منها.

وفي سياق منفصل، أكد أن الازمة المالية مع اسرائيل مستمرة وقائمة، مؤكدا ان السلطة لا تزال تطالب باموالها غير منقوصة في ظل مواصلة اسرائيل اقتطاع رواتب الاسرى وعائلات الشهداء من اموال المقاصة.

وكشف اشتية ان الحكومة ستعلن غدا عن انطلاق بدء العمل بالعنقود الزراعي الاول في محافظة قلقيلية والذي يأتي في اطار خطة الحكومة لتعزيز المنتج المحلي باستثمار نحو 23 مليون دولار في قلقيلية مع الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات.

ودعا اشتية دول العالم الى تجديد تفويض الاونروا كونها تعنى بشؤون اللاجئين وتعزيز دورها المالي والمؤسساتي.

وحول اعتداءات الاحتلال، قال اشتية ان اعلان نتنياهو نيته ضم اجزاء من الضفة يعد كلاما خطيرا، سيعيد الصراع في فلسطين الى مربعه الاول، مطالبا المجتمع الدولي والدول الاوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، داعيا المواطنين الى الثبات في اراضيهم والتمسك بها وستثمارها، لافتا الى ان الحكومة ستقوم بمساعدة كل من يحتاج الى مساعدة في ذلك.

وادان اشتية الاعتداء المتكرر على الاقصى الذي اعتبره محاولة من الاحتلال لخلق واقع جديد، كما ادان العدوان على سوريا ولبنان والعراق، مطالبا المجتمع الدولي بلجم اسرائيل عن عدوانها الهمجي.