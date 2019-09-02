وزارة العدل نتائج التوظيف 1441 الدفهة الجديدة

تقوم الوزارة بتوفير الوظائف للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفق رؤية 2030 للملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي نظام نور الإلكتروني الذي يقدم نتائج الطلاب برقم الهوية والسجل المدني، ويقدم كافة الخدمات التعليمية، وكذلك نظام برنامج حساب المواطن، وغيرها من الأنظمة وجميعها من أجل مصلحة المواطن، وتعمل في إطار خطة رؤية 2030.

كما واعلنت الخدمة المدنية ، امس، عن وظائف جديدة في جدارة والمتابعة الدورية لتوقيت عرض الوظائف ،وكشفت الخدمة ان عدد الوظائف المتاحة للتقديم وهي 173 وظيفة للرجال والنساء بوزارة التعليم.

طرق التسجيل عبر موقع جدارة للتوظيف:

يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية ثم اختيار التسجيل بالتوظيف بنظام جدارة. ثم الضغط على خانة تسجيل جديد. يتم استكمال البيانات من رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات، بكل دقة. إضافة الصورة الرمزية، المكونة من ستة أرقام الموجودة أسفل الصفحة في المكان المخصص لها. يتم إضافة بيانات الحالة الصحية. يتم التأكد من إدخال رقم البريد الإلكتروني، الذي يعتبر وسيلة الصلة بين المتقدم والوزارة.

مميزات نظام جدارة الالكتروني الجديد:

نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني من أحدث الأنظمة الإلكترونية المستحدثة عالمياً بالسعودية.

يعمل نظام جدارة من أجل طالبي العمل من المواطنين السعوديين، حيث يتم تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية المتقدمة، وخبراتهم العملية.

يتميز نظام جدارة بالشفافية والنزاهة والحيادية، وتتيح مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص الاختيار الوظيفي المبني على الجدارة والكفاءة والقدرة، من أجل التطوير الشامل بالمملكة، عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة.

يتميز نظام جدارة بالمطابقة والتدقيق الآلي لكافة بيانات المتقدم عبر النظام، ثم تبدأ عملية الترشيح الآلي للتوظيف.

حرصت وزارة الخدمة المدنية من خلال نظام جدارة الإلكتروني على استقطاب الكفاءات الوطنية المثمرة من خلال انتقاء واختيار أفضل المتقدمين، التي تعود بالنفع على المجتمع السعودي.

التقديم للوظائف غبر نظام جدارة مفتوح طوال العام لتحديث البيانات باستمرار.

كما يتيح نظام جدارة التواصل بين المرشح والوزارة من خلال الرسائل نصية على البريد الإلكتروني للمرشح للتواصل معه.

الموقع الرسمي لرابط توظيف جدارة من هنا او هنا