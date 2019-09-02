اسعار صرف العملات في الاسواق المصرية اليوم الاثنين

تشهد أسعار العملات، اليوم الاثنين 2/9/2019، حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد تراوح سعر صرف الدولار اليوم بين 16.48 إلى 16.53 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.58 إلى 16.63، بينما سعر اليورو اليوم قد استقر في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف خصوصاً مع دخول موسم العمرة واقتراب موسم الحج.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري 16.52 جنيه للشراء، مقابل 16.62جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري 18.131 جنيه للشراء، مقابل 18.274 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ووفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، 4.45 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري 4.49 جنيه للشراء، مقابل 4.52 جنيه للبيع.