ترحيب فلسطيني بقرار وزير التعليم اللبناني واجتماع مهم غدا لبحث قضية العمال والتمليك

لاقى قرار وزير التربية والتعليم اللبناني، السماح للطلبة الفلسطينيين التسجيل في المدارس اللبنانية ارتياحاً واسعاً في صفوف الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ، الذين عبروا عن امتنانهم للقرار اللبناني الذي أعاد للقضية الفلسطينية واللاجئ الفلسطيني مكانته ، وخاصة في ظل تعقد الأمور بعد قرار وزير العمل بمعاملة الفلسطيني معاملة الأجنبي .

فقد أصدر لبنان قراراً يتيح المجال لتسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس اللبنانية الرسمية كافة مع بدء العام الدراسي 2019 - 2020، ومعاملتهم أسوة بالطلاب اللبنانيين.

وقال وزير التعليم العالي أكرم شهيب في هذا الصدد: "إن هذا القرار واجب ننطلق فيه من الواقع الخاص لوجود الإخوة الفلسطينيين في لبنان بشكل قسري، وأيضا التزاما بالقضية المركزية، قضية فلسطين، على أمل عودتهم إلى وطنهم". وأكد أن هذا القرار يأتي أيضا، "التزاما بمبدأ الحق بالتعلم للجميع، والتزاما بالقضية المركزية فلسطين وانطلاقا من الواقع الخاص للطلاب الفلسطينيين في لبنان".

فتحي عرادات ممثل منظمة التحرير في لبنان ، ثمن قرار وزير التربية والتعليم اللبناني بشأن السماح للطلبة الفلسطينيين التسجيل في المدارس اللبنانية ، وعدم الانتظار حتى انتهاء التسجيل في المدارس فقط للبنانيين وفي حال وجود متسع السماح للفلسطينيين بالتسجيل ن كما كان متبعاً السنوات الماضية .

لقاء وزير التعليم

وقال جرادات خلال تصريحات اذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن وفد من الفصائل ومنظمة التحرير توجهت لمكتب وزير التربية والتعليم لشكره على الخطوة التي قام بها ، بالسماح للطلبة الفلسطينيين التسجيل في المدارس اللبنانية .

وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، قال في تغريدة له عبر موقع تويتر، امس الأحد، إن "إصدار القرار الذي يسمح للطلاب الفلسطينيين التسجيل بالمدارس الرسمية ومعاملتهم أسوة بالطلاب اللبنانيين، يأتي التزاما بمبدأ الحق بالتعلم للجميع، والتزاما بالقضية المركزية فلسطين، وانطلاقا من الواقع الخاص للطلاب الفلسطينيين في لبنان."

اجتماع مهم غدا

وبشأن الموضوع المتعلق بالعمل ، قال جرادات ان هناك خطوة ايجابية من مجلس الوزراء ، وسيكون هناك غداً الثلاثاء ، لقاء مهم مع الوزراء ورئيس الحكومة اللبناني ، للمطالبة بضرورة تعديل قانون العمل.

وأشار جرادات الي انتظام عمل الحكومة اللبنانية اليوم ، ولا يوجد هناك سبب لتبرير التأخير، موضحاً ان حوار مباشر سيكون بين في اللجنة المشتركة والحكومة لبحث قضية وزير العمل اللبناني .

وبين الى انه خلال الاجتماع سيتم طرح موضوع التمليك الذي وضع عام 2001 ، ويمنع الفلسطينيين من التملك في لبنان، حيث سيتم بحث القرار السابق والمطالبة بإلغاءه.

ويشار الى ان المخيمات اللبنانية تواصل المظاهرات الاسبوعية للمطالبة بإلغاء قرار وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان ، والذي قرر اعتبار العامل الفلسطيني كالأجنبي المحروم من كافة حقوقه.

ويعيش نحو 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية عام 2017.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي بمداهمات أغلقت خلالها عددا من المؤسسات غير المستوفية للشروط القانونية وأنذرت أصحاب مؤسسات أخرى بالحصول على إجازات عمل لعمالهم غير اللبنانيين.

وبحسب قرار وزارة العمل اللبنانية، فإنه يحظر على أرباب العمل تشغيل غير اللبنانيين دون حصولهم على تصريح عمل مرخص، بالإضافة أنه يسبب إغلاق المئات من المؤسسات والقطاعات التي يشغلها الفلسطينيون في لبنان.