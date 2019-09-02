زراعة غزة تعلن عن حملة شاملة لترخيص مزارع الدواجن

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، عن البدء بحملة شاملة لترخيص مزارع الدواجن في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحملة بدأت من سبتمبر الجاري وستستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت دائرة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن سيترافق مع الحملة سلسلة من ورش العمل والندوات والدورات تستهدف المزارعين ومربين الدواجن والجهات ذات العلاقة، مشددة على أهمية استجابة كل من سبقوا لكافة الإجراءات والإرشادات المتعلقة بالخصوص، وذلك لضمان جودة الإنتاج وتفادي الخسائر، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأرفقت الوزارة في إعلانها الوثائق المطلوبة والشروط الفنية المطلوبة لترخيص مزرعة الدجاج اللاحم، ومن أهمها أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية، وأن يكون سقف المزرعة مغطى بالاسبست أو الزينقو المغلف أو الباطون، بالإضافة إلى وجود غرفة لحفظ الاعلاف محكمة الاغلاق ومحمية من الحرارة والرطوبة واشعة الشمس والجرذان والعصافير وتكون مفصولة عن الحظيرة.

وأردفت الوزارة في شروط الترخيص "أن لا يقل ارتفاع الحظيرة عن 3 أمتار، ووجود أحواض تعقيم بعمق وسعة مناسبة تحتوي على مواد مطهرة توضع على أرضية وبوابات المزرعة الخارجية والداخلية، وإحاطة المزرعة بسياج للحماية مع بوابة كبيرة تسمح بضبط الدخول والخروج، فضلاً عن تجهيز المزرعة بوسائل التهوية والتبريد والتدفئة السليمة".