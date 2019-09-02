بينهم المحرر حلاحلة: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر ثائر حلاحلة واعتقلته بعد أن اعتدت على والدته.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت قصي المسالمة من بلدة سنجل شمال رام الله، فيما اقتحمت عدة منازل في قرية بدرس غربًا واعتدت على مواطنيها وصادرت مبلغًا ماليًا.

كما اعتقلت القوات المواطنين رشيد عبد الرحمن شتيوي وعبد الرحمن أحمد شتيوي من قلقيلية، واقتحمت بلدة عزون شرق المدينة.

وفي الخليل، اعتقل جنود الاحتلال الأسير السابق ثائر حلاحلة، وابراهيم صبارنة، ويحيى العمور، وبهاء عرعر، وهاشم الرجوب ومحمد يوسف شاهين.

وجرى اعتقال مهند مطاحن وعيد الهريمي من بيت لحم.

ومن العيسوية شرق القدس المحتلة، اعتقل الاحتلال كلاً من: محمود عبد الرؤوف محمود، وفادي محمد عطية، وأحمد جمال عطية، وعماد أبو ريالة، وصالح داري، ومحمود محمد محيسن ومحمد صلاح داري.