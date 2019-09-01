خبيرة تغذية تدحض خرافات وأساطير عن "الحليب"

دحضت رئيسة قسم علم الأغذية وتكنولوجيا المواد الغذائية بجامعة إستونيا لإيفا إيودو، العديد من النظريات الشائعة عن الحليبـ التي أثبتت أنها ليست سوى أساطير وخرافات، تمكن العلماء من دحضها وتفنيدها علميا.

ومن بين النظريات والخرافات التي دحضها العلماء:

الحليب مفيد فقط لجسم الأطفال- يعتبر الكثير من البالغين في العالم هذا الأمر منطقيا ومؤكدا، الحليب وجميع منتجات الألبان ضرورية للإنسان على مدى حياته وتقول: "الانتقاء الطبيعي يفضل الأشخاص الذين يحتفظ جسمهم بالأنزيم الذي يحلل سكر الحليب".

وتضيف الخبيرة، لكي يحافظ الجسم على قدرته في امتصاص الحليب، عليه تناول منتجات الألبان الملائمة. فمثلا من لا يتمكن من تناول الحليب الطازج، عليه تناول منتجات الألبان الحامضية أو منتجات ألبان محتوية على نسبة منخفضة من اللاكتوز.

ومن بين الخرافات، أن الحليب مصدر الكوليسترول "الضار" عند تناول كوب حليب كامل الدسم، يحصل الجسم على 14 مليغراما من الكوليسترول. في حين يحتاج الجسم يوميا إلى 350 مليغراما منه، حيث يؤكد الخبراء أنه لا داعي لتصديق ما يشاع أن الحليب "يسد" الأوعية الدموية، لأنها خرافة، حيث يتميز الحليب باحتوائه على مختلف الأحماض الدهنية، خصائص غالبيتها تخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن الخرافات أيضّا، يفضل تناول حليب قليل الدسم، وعلى العكس يجب تناول حليب كامل الدسم، لأنه عند تناول الحليب الخالي من الدهون يصبح من الصعب امتصاص الفيتامينات والكالسيوم الموجودة فيه.

ويتم تداول خرافة، أن الحليب يحتوي على هرمونات خطيرة، لكن يشير الخبراء إلى أن المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان غنية بالهرمونات، ومع ذلك فإن عملية الهضم تنجح في معالجتها والتخلص منها. وإن تناول الحليب لا يؤثر في إنتاج الهرمونات الجنسية عند الإنسان.