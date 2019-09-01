الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منشأته التجارية بسلوان

اجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، المواطن مأمون جلاجل، مساء اليوم الأحد، على هدم منشأته التجارية الكائنة في حي البستان ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/سلوان أن المواطن جلاجل هدم منشأته التجارية بيده، حيث سلمته طواقم البلدية صباح اليوم قرار هدم إداري للمنشأة، كما سلمته قبل شهر استدعاء لمراجعة البلدية بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف جلاجل أنه بنى المنشأة قبل شهرين، من الصاج المقوى "البلاليت"، لافتا أن مفتش البلدية طالبه بهدم البناء بشكل كامل "البلاليت والسقف والأرضية وهي عبارة عن باطون والأعمدة"، وتبلغ مساحته 30 مترا مربعا.