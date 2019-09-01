الاحتلال يعلن انتهاء الأعمال القتالية الحالية مع حزب الله

قال متحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إن الأعمال القتالية الحالية مع حزب الله اللبناني انتهت فيما يبدو لكن القوات الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب.

وأضاف المتحدث، أن اندلاع القتال مع حزب الله على الحدود اليوم الأحد انتهى على ما يبدو بعد أن أطلقت الحزب صواريخ مضادة للدبابات (2-3) وردت إسرائيل بضربات جوية ونيران المدفعية.

وتابع "نفذ حزب الله الهجوم... لكنه أخفق في إسقاط ضحايا... يبدو أن الاشتباك على الأرض... قد انتهى لكن الموقف الاستراتيجي لا يزال قائما وقوات الدفاع الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب قصوى".

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث".

يأتي ذلك بعدما استهدف حزب الله آلية إسرائيلية في المنطقة الحدودية ، وقال الحزب، في بيان، إنه دمّر الآلية عند طريق ثكنة "أفيفيم" شمال إسرائيل وقتل وجرح من فيها.

وفي بيان له، أوضح حزب الله، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم (بتوقيت بيروت)، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها"، دون ذكر أية تفاصيل بشأن طريقة تنفيذ الهجوم.

وإثر ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا لأطراف بلدة مارون الرأس اللبنانية الحدودية، ولم يتضح على الفور ما إذا كان القصف الإسرائيلي أسفر عن وقوع ضحايا أم لا.