الفلسطينيون بعد رد سيد المقاومة: "قلوبنا ترقص فرحًا"!

فرحة عارمة انتابت الجماهير العربية والإسلامية فور ورود الانباء الأولية عن العملية البطولية التي نفذها حزب الله اللبناني عند طريق ثكنة "افيفيم" شمال فلسطين المحتلة.

الفرحة تجلت بصورٍ عديدة منها، توزيع الحلوة في الضاحية الجنوبية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والبهجة التي غمرت قلوب الأطفال والنساء والشيوخ في مدينة غزة، كما تمثلت بمشاركة عربية وإسلامية واسعة بآلاف التغريدات والمنشورات التي احتوت على مظاهر الفرحة والسعادة بصنيع المقاومة اللبنانية.

سوزان ماكي علَّقت على العملية البطولية بنشرها صورة للشهيد حسن زبيب وياسر ضاهر كاتبة على صفحتها في فيس بوك: " ببركة الدماء الطاهرة، الرد من اليوم وصاعدا في داخل الاراضي اللبنانية المحتلة، والحمد الله على نعمة المقاومة".

وكتب علي الذواق معلقاً على صورة من العملية البطولية "الوعد الصادق .. قفوا على رجل ونص ..أيها الصهاينة، لقد جاء الرد، وتم تدمير مدرعة اسرائيلية على الحدود اللبنانية - الفلسطينية".

أما محمد الحسني فكتب على صفحته الشخصية في فيس بوك معلقاً على العملية "الرد العسكري للمقاومة مُحكم ومدروس وهو دقيق جداً والكرة في ملعب العدو الصهيوني".

وأضاف في تدوينة أخرى " رُباعية القادة الميدانيين لدى المقاومة ( الدقة، الحكمة، المسؤولية، الشجاعة )".

لم يكتف الحسني بتدوينتين اثنتين فنشر ثالثة كتب فيها " المقاومة اختارت الزمان والمكان الدقيق داخل فلسطين المُحتلة وحققت عنصر مفاجأة نوعي، بعد استهداف ناقلة الجُند الحديث يدور عن إخلاء الطواقم الطبية للقتلى تحت مرمى نيران المقاومة، والعدو يتحدث عن تواجد خلايا نُخبوية لحزب الله مازالت في حدود مسرح العمليات والعملية مُستمرة ولم تُغلق بعد".

واكتفى الشاب محمد الخواجا بخير الكلام ما قلَّ ودلْ، إذ كتب على صفحته الشخصية "الحمد لله على نعمة المقاومة".

وكتب الشاب خميس سالم "وين الي هاجموا حزب الله وقالوا لن يرد .. من أول ضربة .. تم تدمير الآلية ومقتل من فيها".

في سياق الفرحة تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمواطنين لبنانيون يقومون بالتقاط صور "السليفي" قرب الحدود اللبنانية بعد استهداف معسكر "أفيفيم" على يد حزب الله اللبناني.

وتُظهر الصور التي انتشرت عبر "الفيس بوك" مجموعة من المواطنين وهم يتجمهرون، ويلتقطون صوراً للسلفي على الحدود الشمالية اللبنانية.

وكتبت بلقيس على صفحتها في تويتر "الحمدلله على نعمة المقاومة الحمدلله على نعمة السيد نصرالله، الحمدالله اني عشت بزمانك سيدي يا نصر من الله يا عزتنا وكرامتنا".

وكتب زرقان رمزي على صفحته على تويتر "عملية حزب الله المباركة.. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ".

زينت عواضة كتب هي الأخرى على صفحتها في تويتر "بسم رب حزب الله بدأ #رعب_الشمال يا سادة".

وأعلن حزب الله اللبناني تدميره آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "افيفيم" شمال فلسطين المحتلة.

وقال في بيان صحفي إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".