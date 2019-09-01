هنية: السفير القطرى أكد لنا استمرار توريد الوقود غزة بشكل كامل

نفى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ما تناقلته وسائل الإعلام عن قرار قطري بتخفيض نسبة الوقود المقدم إلى قطاع غزة.

ووفق بيان صحفي صدر عن مكتب هنية، مساء اليوم الأحد، فقد جرى التواصل مع السفير القطري محمد العمادي عبر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية عزت الرشق، حيث أكد العمادي ألا تغيير على الموقف القطري، ونافيا أن يكون أدلى بأي تصريحات إعلامية حول الموضوع".

وحسب البيان، أوضح السفير العمادي أنه "فعلا أبلغ سلطات الاحتلال بتقليص نسبة المدفوعات للوقود احتجاجا على تصريح، الوقود إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية إلى النصف دون إعلام الأطراف المعنية وخاصة قطر الممول لهذا الوقود، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بتمويل الوقود لمحطة التوليد في غزة للتخفيف من معاناة المواطنين."

وعبر هنية عن تفهم حركته للاحتجاج القطري على موقف سلطات الاحتلال التي قامت بتخفيض إمدادات الوقود للقطاع من جانب واحد، داعيا في الوقت نفسه المسؤولين قطر إلى الاستمرار في ضخ كمية الوقود كاملة.

وأشار إلى أن "السفير العمادي استجاب مشكورا لطلبنا، وأكد أنه قام بإبلاغ سلطات الاحتلال بعدم المساس بالتفاهمات المتفق عليها بخصوص المنحة القطرية دون التنسيق المسبق."

وتابع: "أكد السفير العمادي أنه سوف يستأنف توريد كمية الوقود كاملة، مؤكدين شكرنا وتقديرنا لدولة قطر الشقيقة، وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على مواقفهم الأصيلة ودعمهم المتواصل لصمود شعبنا الفلسطيني".

وكانت قناة i24NEWS العبرية قالت على لسان العمادي، أن "حكومته ستخفض إلى النصف تمويل إمدادات الوقود في غزة، وهو ما سيخفض إلى النصف إمدادات محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع."

واشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قطر قررت بشكل مفاجئ تخفيض دعمها المالي لوقود قطاع غزة إلى النصف.

واضافت الصحيفة أن السفير العمادي أبلغ "إسرائيل بالقرار نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك فستواصل إسرائيل إدخال الوقود بكامل الكمية التي دفعت ثمنها قطر حتى الآن.

وكانت قطر قد وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة لتوفير ثلاثة ملايين لتر من الوقود أسبوعيًا لتوليد الكهرباء في قطاع غزة بحلول نهاية عام 2019.