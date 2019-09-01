مبعوث ترامب: نقف بشكل قاطع لجانب "اسرائيل"

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأسط جيسون غرينبلات، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "اسرائيل" وتؤيدها بشكل قاطع في حماية نفسها أمام أي هجوم ضدها. وفق ما أورده موقع المستوطنين7 العبري.

وأضاف غرينبلات معلقا على هجوم حزب الله: "ايران تسيطر على الأحداث في لبنان وغزة، والتي تهدف إلى المساس بإسرائيل وزعزعة الاحتمال للتوصل إلى تسوية في المنطقة".

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود.

وقال بيان للحزب، إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله فجر الأحد الماضي، وانفجار إحداهما.

وفجر الإثنين، دوّت ثلاثة انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في البقاع شرقي لبنان.

وسقطت طائرة مسيرة وانفجرت أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، فجر الأحد، ثم دوت ثلاثة انفجارات، فجر اليوم التالي، في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في البقاع شرقي لبنان.