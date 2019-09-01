ماذا تعرف عن آلية (wolf) التي استهدفها حزب الله شمال فلسطين؟

استهدف المقاومة اللبنانية، اليوم الأحد، آلية عسكرية "إسرائيلية" من نوع وولف (wolf)، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

وفي تقرير ترجمته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فإن آلية WOLF صنعت بواسطة شرطة رافائيل "الإسرائيلية" وهي مجهزة بمحرك ديزل سعة 6 لتر بقوة 325 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات. وتزن 8 أطنان.

ووفق موقع "أسلحة إسرائيل"، تحتوي "wolf" على دروع خارجية، حيث يحمي الدرع مقصورة الطاقم والعجلات، كما صممت الدروع بشكل مستقل عن الهيكل ، لذلك يمكن استخدام الدروع نفسه على هيكل آخر (من نفس الطراز) عندما يخرج الهيكل عن الخدمة.

ويضيف الموقع انها محمية من جميع أنحاءها، بما في ذلك العجلات، كما تحتوي على ستة أبواب (أربعة على الجوانب واثنان في الخلف)، كي يتمكن الجنود من الدخول والخروج بسهولة وبسرعة مع جميع معداتها، كما أن هناك إمكانية للمراقبة الجيدة من الداخل واستخدام أسلحة إطلاق النار من داخل السيارة.

ويشير إلى أن الآلية WOLF في نجحت في اجتياز جميع اختبارات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وتم طلب أكثر من 100 مركبة للخدمة في الجيش.