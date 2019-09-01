حماس: يد المقاومة في فلسطين ولبنان لن تكون مغلولة عن ردع الاحتلال

ثمنت حركة "حماس" الهجوم الذي قام به حزب الله ضد الاحتلال الصهيوني ردا على جرائم الاحتلال التي استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان.

وأكد "حماس" في بيان صحفي لها، مساء اليوم الأحد، أنه لم يعد بمقدور الاحتلال الصهيوني أن يواصل عربدته في كل الساحات؛ من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين.

وشددت على حق حزب الله وكل قوى المقاومة في الرد على العدوان ومقاومة الاحتلال الصهيوني، وخلق معادلات الردع معه؛ ليتوقف عن عدوانه وجرائمه، مشيرة إلى أن يد المقاومة في لبنان وفلسطين لن تكون مغلولة عن مواجهة هذا العدو وردعه.