البحرين لمواطنيها في لبنان: "غــادروا فورًا"

دعت مملكة البحرين جميع مواطنيها في لبنان لضرورة المغادرة فورا، نظرا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي بثته وكالة أنباء البحرين، على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى لبنان، وذلك منعًا لتعرض مواطنيها لأي مخاطر، وحرصا على سلامتهم.

وأصيب عددٌ من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجراح مختلفة مساء اليوم الأحد، جراء استهداف المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله آلية عسكرية عند طريق أفيفيم شمال فلسطين المحتلة.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، استهداف آلية عسكرية في منطقة افيفيم شمال فلسطين المحتلة، مشيراً إلى أن السلاح الذي نفذ العملية سلاح اختصاص مضاد الدروع واستهدف الآلية بصاروخ كورنيت.