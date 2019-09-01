الاعلام العبري لنتنياهو: ماذا كانت تقل المروحية التي وصلت مستشفى حيفا ؟

تساءلت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الأحد، إن كان نتنياهو قد نفى عدم وجود إصابات في صفوف الجنود "الإسرائيليين" بقولها: "ماذا بالنسبة للمروحية العسكرية التي نقلت جنودا من مكان العملية على الحدود مع لبنان ونقلتهم لمستشفى رمبام بحيفا.

وأضافت القناة، أن إدارة المستشفى قالت بان الجنود الذين وصلوا على متن المروحية تلقوا علاج وتم تسريحهم من المستشفي بعد حصولهم على العلاج.

كما تسألت القناة الثانية: "مروحية عسكرية تقل جنودا وتهبط في مستشفى رمبام ماذا يعني هذا الامر؟" الاجابة على هذا السؤال سنعلمها في الساعات المقبلة وربما لا أحد يعلن عن تلك الاجابة".

يأتي ذلك، رغم التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال لقاء صحافي عن عدم وجود جنود قتلى أو جرحى خلال العملية التي قام بها حزب الله شمال فلسطين المحتلة.