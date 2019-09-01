المقاومة الفلسطينية تشيد بعملية حزب الله

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية الرد البطولي لحزب الله اللبناني باستهداف آلية عسكرية عند طريق أفيفيم شمال فلسطين المحتلة، مؤكدة أن ذلك يأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وتأكيدّا على خيار المقاومة في لجم العدو الصهيوني.

وأصيب عددٌ من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجراح مختلفة، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف المقاومة اللبنانية، حيث أعلن حزب الله اللبناني ، استهداف آلية عسكرية في منطقة افيفيم شمال فلسطين المحتلة، مشيراً إلى أن السلاح الذي نفذ العملية سلاح اختصاص مضاد الدروع واستهدف الآلية بصاروخ كورنيت.

"الجهاد تبارك"

بدورها، أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بالرد البطولي للمقاومة اللبنانية باستهداف آلية عسكرية عند طريق أفيفيم شمال فلسطين المحتلة.

وباركت الحركة في تصريح صحفي، الرد لقيادة المقاومة ومجاهديها وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله والشعب اللبناني وذوي الشهداء.

"درس قاسي"

كما باركت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لقيادة حزب الله في لبنان العملية البطولية التي نفذها مقاتلو المقاومة الإسلامية على طريق مغتصبة افيفيم شمال فلسطين المحتلة مما ادى الى تدمير الية عسكرية صهيونية بالكامل .

وقالت السرايا في بيان صحفي لها، اليوم الأحد، إن هذا الرد النوعي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله يؤكد ان خيار المقاومة هو الخيار الاقوى القادر على لجم العدو الصهيوني وتلقينه دروساً قاسية تسحق غطرسته وكبريائه.

"حق طبيعي"

ثمنت حركة "حماس" الهجوم الذي قام به حزب الله ضد الاحتلال الصهيوني ردا على جرائم الاحتلال التي استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان.

وأكد "حماس" في بيان صحفي لها، مساء اليوم الأحد، أنه لم يعد بمقدور الاحتلال الصهيوني أن يواصل عربدته في كل الساحات؛ من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين.

وشددت على حق حزب الله وكل قوى المقاومة في الرد على العدوان ومقاومة الاحتلال الصهيوني، وخلق معادلات الردع معه؛ ليتوقف عن عدوانه وجرائمه، مشيرة إلى أن يد المقاومة في لبنان وفلسطين لن تكون مغلولة عن مواجهة هذا العدو وردعه.

"ضربة محكمة"

في السياق، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستهداف المقاومة اللبنانية اليوم ناقلة جند صهيونية شمال فلسطين المحتلة التي تأتي كردٍ طبيعي على استشهاد مقاتلين من حزب الله في سوريا واستهداف الضاحية الجنوبية.

واعتبرت الجبهة أن المقاومة اللبنانية سددت اليوم ضربة محكمة استعادت خلالها زمام المبادرة، وحوّلت خلالها الفشل الصهيوني في الضاحية الجنوبية إلى فرصة لتعزيز ثقة شعوب الأمة العربية بخيار المقاومة.

وأضافت الجبهة أن هذه العملية البطولية أثبتت قدرة المقاومة في لبنان على لجم العدو وتوجيه ضربة استراتيجية، تخلط الأوراق في الساحة السياسية الصهيونية وتجعل قادة الاحتلال يعيدوا حساباتهم جيدًا.

وأكدت الجبهة أنه سيكون لهذه العملية ما بعدها على صعيد استنزاف هيبة الجيش الصهيوني وكسر هيبته وصورته واهتزاز ثقة الجمهور الصهيوني بجيشه في حين تزاد ثقة الجماهير بالمقاومة، فقد انتهى الزمن الذي تُعربد فيه "إسرائيل" دون ردع حقيقي في لبنان وغزة.

ودعت الجبهة المقاومة اللبنانية والفلسطينية إلى أعلى درجة من الجهوزية واليقظة والمزيد من تماسك قوتها وجمهورها وحاضنتها الشعبية، فالعملية تمثل إرادة الشعوب وتكشف ضعف ووهن الأنظمة الرجعية التي تراهن على المشاريع الانهزامية والركوع للعدوين الصهيوني والأمريكي، في الوقت الذي تراكم فيه المقاومة قوتها وتطور من امكانياتها وتوقع خسائر مؤكدة في صفوف الاحتلال، وتحقق معادلة الردع.

"المقاومة توفي بوعدها"

على الصعيد ذاته، باركت لجان المقاومة الفلسطينية العملية البطولية التي نفذتها المقاومة اللبنانية شمال فلسطين المحتلة، مؤكدة أن رد حزب الله رسالة قوية إلى الاحتلال "الإسرائيلي" وأمريكا.

وقال المتحدث باسم لجان المقاومة أبو مجاهد في تصريحات صحفية، إن السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني أوفى بوعده وصدق في الرد على جرائم الاحتلال، ولم يخشى جميع الضغوطات التي مورست على المقاومة في لبنان لعدم الرد على الاختراق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية.

وأضاف أن المقاومة اللبنانية أوفت بوعدها رغم الضغوطات التي مورست بحقها، لافتًا أنها رسالة عزة وكرامة يفتخر بها كل العرب بشكل عام واللبنانيين على وجه الخصوص، مؤكدًا أن رد حزب الله على "إسرائيل" رغم الإجراءات الأمنية والاستخبارية والعسكرية الإسرائيلية أربكت الأجهزة الأمنية في "إسرائيل" بشكل كبير جداً

وحول عدم استهداف المقاومة اللبنانية لطواقم الاحتلال الطبية أوضح أن ذلك يدلل على أن المقاومة تتمتع بأخلاق عالية وكبيرة ترفع من قيمتها ومن شأنها أمام العالم أجمع، مشيرًا إلى أنها شكلت حالة من الابداع وإخلاص المقاومة والتأكيد على أن هذه المقاومة مدروسة ومتميزة وتعرف طبيعة القانوني الدولي الإنساني.

أصيب عددٌ من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجراح مختلفة مساء اليوم الأحد، جراء استهداف المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله آلية عسكرية عند طريق أفيفيم شمال فلسطين المحتلة.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، استهداف آلية عسكرية في منطقة افيفيم شمال فلسطين المحتلة، مشيراً إلى أن السلاح الذي نفذ العملية سلاح اختصاص مضاد الدروع واستهدف الآلية بصاروخ كورنيت.

وأوضح الحزب أن مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر تمكنت من تدمير آلية عسكرية عند طريق افيفيم وقتل وجرح من فيها شمال فلسطين المحتلة.

وفي ذات السياق أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من الأراضي اللبنانية تجاه احدى المركبات أو الآليات العسكرية الإسرائيلية الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الاصابات.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت المنطقة التي أطلقت منها القذائف المضادة للدروع في لبنان تجاه الآلية العسكرية الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال بأن قيادة الجيش أصدرت تعليماتها بضرورة فتح الملاجئ على بعد 4 كم من الحدود الشمالية بين فلسطين المحتلة ولبنان.