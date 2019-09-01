الاحتلال ينتهي من بناء جدار ترابي خشية من صواريخ المقاومة المضادة للدروع

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، الانتهاء من بناء جدار ترابي بالقرب من السياج الحدود شرق قطاع غزة، بهدف التصدي لإطلاق الصواريخ المضادة للآليات العسكرية في الجانب الإسرائيلي.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهى من بناء الساتر الترابي على كامل طريق (34) الذي كان مكشوفًا أمام العناصر الفلسطينية وكان هدفًا لإطلاق الصواريخ المضادة.

ويخشى الاحتلال الإسرائيلي من استهداف للآليات العسكرية والقطار الخفيف المكشوف لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وقد تعرض أكثر من مرة لإطلاق نار واستهداف من قبل المقاومة.