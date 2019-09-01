جيش الاحتلال يقصف لبنان بأكثر من 40 قذيفة صاروخية

أكد الجيش اللبناني مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية استهدف عدة بلدات داخل الأراضي اللبنانية بقذائف مدفعية.

وأوضح بيان الجيش اللبناني، أن جيش الاحتلال أطلق أكثر من 40 قذيفة مدفعية (عنقودية وحارقة) تجاه أطراف بلدات مارون الرأس وعيترون ويارون على الحدود مع فلسطين المحتلة.

يُشار إلى ان حزب الله اللبناني أعلن أن مجموعة الشهيدين ياسر ضاهر وحسن زبيب تمكنت من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها، وذلك باستخدام صاروخ كورنيت.

الجدير ذكره أن حزب الله اللبناني أكد على لسان الأمين العام السيد حسن نصر الله أن المقاومة سترد في الوقت والزمان المناسبين على الاعتداءات الإسرائيلية واختراقها للأجواء اللبنانية عبر طائرات مسيرة مفخخة وسقوطها في الضاحية الجنوبية بيروت.