تحليق مكثف لطائرات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

أفادت وسائل اعلام لبنانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكالها تحلق بشكل مكثف على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.

وأشارت وسائل الاعلام بأن سرب من الطائرات الحربية تحلق في الأجواء اللبنانية الفلسطينية.

وتشهد منطقة الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة توتراً شديداً عقب رد المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" باستهداف آلية عسكرية مدرعة بصاروخ مضاد للدروع وقتل وجرح من فيها.

وكان حزب الله أكد قبل أيام عدة أن المقاومة اللبنانية سترد على اختراق إسرائيل للأجواء اللبنانية عبر طائرات مسيرة مفخخة وسقوطها في منطقة الضاحية جنوب بيروت.