هنية يثمن في رسالة لخامنئي دور إيران في تزويد المقاومة بما تحتاجه



اشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بتصريحات خامنئي التي أبدى فيها استعداد طهران لتزويد المقاومة بما تحتاجه في سياق مهامها النضالية.

وأثنى هنية في رسالة أرسلها إلى مرشد الثورة الاسلامية في إيران "اية الله علي خامنئي" على الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية، ومساندتها.

وثمَّن هنية في رسالته بتصريحات خامنئي خلال استقباله وفد حركة حماس وتاكيده على استعداد إيران لتزويد المقاومة بما تحتاجه في سياق مهامها النضالية.

وجدّد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) لقائد الثورة الإسلامية التأكيد على مواقف الحركة المبدئية والثابتة في الصمود على نهج المقاومة الى جانب جميع القوى المنادية بالحق والعدالة والحرية، وفي طليعتها الجمهورية الاسلامية الايرانية، حتى تحقيق النصر النهائي.

وفي ختام الرسالة الموجهة للأمام الخامنئي، أعرب هنية عن تمنياته بالخير واليُمن لقائد الثورة الإسلامية وتحقيق جميع تطلعاته والامة الاسلامية في النصر والاقتدار والأمن والرخاء على أعداء الشعوب العربية والإسلامية.