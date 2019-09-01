الجيش الإيراني يزيح الستار عن طائرة مسيرة ذات قدرات هائلة

ازاح قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد النقاب عن طائرة "كيان" المسيرة خلال العرض الصباحي لقوة الدفاع الجوي.

وأوضح العميد فرد في تصريحات نقلتها وكالة انباء فارس الإيرانية "أنَّ الطائرة المسيرة القتالية الدفاعية كيان في نوعين، مع قدرة عالية السرعة لمهام الاعتراض والاستطلاع واستمرارية التحليق المرتفع لمهام التصويب بدقة عالية جدا".

وبين العميد فرد أن "الطائرة المسيرة المتطورة كيان، ستعزز قدرات الدفاع الجوي باستخدام الطائرات المسيرة"، مشيراً إلى أنَّ تصميم هذه الطائرة المتطورة وتصنيعها واختبارها عمليا تم في غضون عام تقريبا.

وتتميز طائرة "كيان" بقدرتها على الطيران في ارتفاعات عالية جدا، واستهداف أهداف بعيدة عن حدود البلاد من أراضي العدو.



