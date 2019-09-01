حماس: ثورة شعبنا ستقتلع كل المستوطنات

أكدت حركة "حماس"، أنّ "ثورة شعبنا مستمرة حتى اقتلاع كل المستوطنات من الأراضي الفلسطينية كما حصل في قطاع غزة عام 2005".

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، اليوم الأحد، إن تصريحات نتنياهو حول المستوطنات "تؤكد حجم التحدي الذي يواجه القضية الفلسطينية".



وفي وقت سابق، قال نتنياهو، إن "إسرائيل ستفرض السيادة اليهودية على المستوطنات، ولن تفكك أية مستوطنة في الضفة الغربية"، حسبما نقلت عنه صحيفة "معاريف" العبرية.



وتابع قاسم: "حديث نتنياهو، يؤكد أهمية ما تطالب به كل القوى الوطنية، من ضرورة وقف السلطة الفلسطينية لسياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ووقف ملاحقتها للمقاومة هناك، وأن تتخذ خطوات عملية لتطبيق ذلك".



ولفت إلى أن الفلسطينيين "اتخذوا قراراً نهائياً بطرد الاحتلال من أرضه، وكل الحديث عن ضم الضفة الغربية سيتبخر أمام نار المقاومة المشتعلة فيها".

