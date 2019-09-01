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وظائف شاغرة في وزارات غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:19 - 01 سبتمبر 2019
وظائف شاغرة وظائف شاغرة
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طرحت الوزارات الحكومية مساء اليوم الأحد، عدداً من الوظائف الحكومية للراغبين في التسجيل.

وأوضح ديوان الموظفين في بيان صحفي ان الوظائف المطلوبة هي كالتالي: (مهندس كهرباء- محاسب - رسام معماري - مهندس زراعي - تربة وري - فني نطق - أخصائي صناعات غذائية - أخصائي علوم زراعية "انتاج حيواني" - أخصائي علوم زراعية "تربة وري"- أخصائي علوم زراعية "إنتاج نباتي - مهندس زراعي "إنتاج نباتي" - مهندس زراعي "انتاج حيواني" - أخصائي تحاليل مخبرية بيطرية - أخصائي مختبر كيميائي

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل أعلاه يوم 01-09-2019 وينتهي يوم 15-09-2019، كما سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.

للتسجيل للوظائف أعلاه عبر الخدمات الإلكترونية اضغط هنا.

 

 

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