الاستعلام عن مخالفات المرور في الكويت

عملت الحكومة الكويتية على تحديث خدماتها الحكومية بما يتماشى مع التطور التكنولوجي بالكويت في جميع المجالات، وبما يحقق للمواطنين الراحة ويوفر عليهم الجهد والوقت، ومن خلال هذا المقال سنسلط الضوء على معرفة المخالفات المرورية بالكويت ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور.

كما ويستطيع المواطن الكويتي وكذلك المقيمين في الكويت معرفة جميع المخالفات المرورية التي ارتكبها أثناء السير وكذلك يستطيع سداد الغرامات المستحقة عليه نتيجة مخالفته المرورية من خلال الموقع الالكتروني الذي قامت وزارة الداخلية الكويتية بتفعيله لخدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب وتكبد أي عناء.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت من خلال البوابة الالكترونية:

ادخل على رابط البوابة الإلكترونية ادخل الرقم القومي،أو ادخل رقم لوحة السيارة الخاص بالشخص. ستظهر أمامك جميع المخالفات التي ارتكبتها أثناء السير. يمكنك أن تسدد كل المخالفات المرورية التي رصدت عليك من خلال الموقع الالكتروني.

اما خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية موقع وزارة الداخلية: