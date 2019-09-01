الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى يوليو 2019 المصرية للاتصالات

بدأت الشركة المصرية للاتصالات في اصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بالتليفون الارضي المنزلي لشهر يوليو عن استهلاك 3 أشهر ماضية ابريل ومايو ويونيو، على أن يتمكن العملاء من الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل الذهاب لسداد في أحد وسائل الدفع الالكتروني، وذلك من خلال خدمة الاستعلام والاستفسار عن قيمة الفاتورة والمتاحة على موقع الشركة سواء الاستعلام برقم التليفون أو رقم الحساب، فاتورة التليفون الارضي يوليو 2019.

وأعلن موقع الشركة المصرية عن فتح باب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 لجميع العملاء المشتركين بخدمات التليفون المنزلي وتابعين لنظام الثلاث شهور، حيث تصدر المصرية للإتصالات رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون شهر يوليو 2019 بدأ من منتصف شهر يوليو وتستمر عمليات الاستعلام والسداد حتى يوم 15 أغسطس.

واوضحت المصرية للاتصالات ان هناك العديد من الطرق التي تساعد جميع العملاء في التعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2019، وأيضا الطرق المتاحة لسداد الفواتير سواء الحالية والسابقة، وذلك لأن المصرية للإتصالات تعتبر من أفضل الشركات التي تقدم العروض والخدمات للعملاء . وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي 2019 يوليو هي:

• الدخول عبر رابط موقع المصرية للاتصالات من هـــــــــــــــنا.

• تسجيل رقم التليفون.

• اختيار رقم كود المحافظة المقيم بها.

• عرض قيمة الفواتير الحالية والسابقة.

وفي السياق نفسه، تقوم الشركة المصرية لاصدار فواتير التليفون الأرضي المنزلي الربع سنوية كل 3 أشهر، حيث تصدر الفاتورة الأولى في منتصف يناير، والفاتورة الثانية في منتف ابريل، والثالثة منتصف يوليو، والرابعة في منتصف أكتوبر، على أن يتم سداد قيمة الفاتورة إلكترونيا من خلال أحد السنترالات الرئيسية التابعة لشركة الإتصالات، أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى.