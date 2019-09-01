اماكن دفع مخالفات مواقف ابوظبي

سنقدم لكم اليوم من خلال موقعنا ، فلسطين اليوم، اماكن دفع مخالفات امارة ابو ظبي ، كما يمكن للأفراد دفع مخالفات المواقف عبر الإنترنت عن طريق الموقع الإلكتروني لدائرة النقل أو من خلال الدفع النقدي أو بالبطاقة في مراكز خدمة عملاء مواقف أو مركز خدمة عملاء دائرة النقل في أبوظبي .

اما عن الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة فهي كالتالي:

لدفع المخالفات عن طريق موقع ’مواقف‘ الإلكتروني، أو اتبع الخطوات التالية لدفع المخالفات عن طريق مراكز خدمة العملاء:

تقديم مخالفة المواقف. زيارة أحد مراكز خدمة متعاملين دائرة النقل في أبوظبي. دفع المبلغ المحدد بالمخالفة.

اما عن الوثائق المطلوبة لإيصال المخالفة هي الأصل أو صورة.

كما ويوجد شروط خاصة للخدمة وهي كالتالي: