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حماس ترد على نتنياهو: شعبنا سيقتلع مستوطناتك

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:03 - 01 سبتمبر 2019
حماس حماس
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عقَّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تعهد فيها بضم المستوطنات وعدم تكرار تجربة إخلائها، يؤكد حجم التحدي الذي تواجهه القضية الفلسطينية.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي "إن تعهد نتنياهو لن يخلي أي مستوطن من بيته في الضفة الغربية، لن توقف ثورة شعبنا المتواصلة"، مشيرة إلى أن شعبنا الفلسطيني سيقتلع المستوطنات في الضفة كما اقتلعهم من قطاع غزة في العام 2005.

وأشارت الحركة إلى ان تصريحات نتنياهو تؤكد أهمية ما تطالب به كل القوى الوطنية، من ضرورة وقف السلطة لسياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال.

 

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