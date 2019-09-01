نتائج الالعاب الافريقية 2019

تختتم اليوم منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي تقام بالمغرب بمشاركة 52 دولة افريقية من بينها مصر حيث أقيمت منافسات البطولة فى 4 مدن مغربية وهى الرباط، كازابلانكا، الجديدة، سلى وتعد هذه البطولة من البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو 2020 .

واشارت المصادر الى إن هناك 15 لعبة مؤهلة للاوليمبياد من بينها الطاولة و التجديف و ألعاب القوى والكانوى ورفع الأثقال و السباحة و كرة الطائرة الشاطئية و التنس و المصارعة والجودو والتايكوندو والكانوي والرماية.

ومن الجدير ذكره، تأهل من مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 ميار شريف و محمد صفوت بعد حصد ذهبية منافسات التنس الارضى ، و منتخب تنس الطاولة السيدات والرجال .

كما وتستأنف اليوم منافسات البطولة حيث يلعب منتخب الكرة الطائرة مع نيجيريا فى الجولة الخامسة بينما يلعب منتخبى التنس رجال وسيدات منافسات النهائي

وكسرت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية ال12 المقامة في المغرب حاليا الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة، بالوصول لعدد 229 ميدالية متنوعة لتكسر الرقم القياسي السابق التي تحقق في دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو ٢٠١٥ والذي تحقق ب 217 ميدالية متنوعة