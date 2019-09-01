ايرادات افلام عيد الاضحى 2019

كشفت السينما المصرية عن إجمالى الإيرادات التي حققتها حيث بلغت 3 ملايين و212 ألف جنيه فى شباك التذاكر، وتصدر فيلما ولاد رزق والفيل الأزرق الأفلام الأكثر تحقيقا للإيراد فى موسم عيد الأضحى، بجانب أفلام خيال مآتة والكنز 2 وأنت حبيبى وبس.

وتخطت إيرادات فيلم «الفيل الأزرق 2» للنجم كريم عبدالعزيز من تحقيق إجمالي إيرادات 92 مليون جنيه بعد 37 يومًا فى دور العرض، وذلك بعد أن حقق أمس الجمعة 924 ألف جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى.

يضم الفيلم الازرق 2 نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وأنضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة “سينرجى فيلمز”، كما وصلت إيرادات فيلم “ولاد رزق 2” للنجم أحمد عز إلى 82.5 مليون جنيه فى 23 ليلة عرض.

وفي السياق نفسه، يشارك فى بطولة “ولاد رزق 2” عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

فيما وصل فيلم “خيال مآته” للفنان أحمد حلمي المركز الثالث، ووصل إيراداته حتي الآن 31 مليون و 830 ألف جنية، أما فيلم “الكنز” للفنان محمد رمضان والفنان محمد سعد حقق 5 مليون جنية و 160 ألف جنية.