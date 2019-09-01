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طهران تعلن: واشنطن خفضت من عقوباتها المفروضة على الجمهورية الإيرانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:42 - 01 سبتمبر 2019
طهران وواشنطن طهران وواشنطن
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كشفت الجمهورية الإيرانية الإسلامية النقاب عن أن الولايات المتحدة الامريكية خفضت من عقوباتها على الجمهورية، في اعقاب لقاء ترامب وماكرون.

وقال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني "إن الولايات المتحدة بدأت تظهر مرونة فيما يتعلق بصادرات النفط الإيراني، مضيفاً "أن واشنطن خفضت ضغوطها بشأن بيع النفط الإيراني، عقب لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع الأسبوع الماضي".

وبينت واشنطن أن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار 2018، مشيراً إلى أنه وبعد عام كامل قررت إيران التي تعرضت لأقسى الضغوط الأمريكية، تقليل التزاماتها.

وشدد عراقجي على أنَّ العودة إلى الوضع السابق يجب الاستجابة لمطالب طهران، ومنها بيع النفط والقضايا المصرفية، قائلاً "إذا طلبت أوروبا وباقي أعضاء الاتفاق النووي من إيران الالتزام بتنفيذ الاتفاق وبشكل كامل، فعليهم تأمين مطالبنا في قضية بيع النفط".

ولم يقدم عراقجي مثالا ملموسا على المرونة الأمريكية التي تحدث عنها بشأن مبيعات النفط الإيراني.

 

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