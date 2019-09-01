نتيجة الثانوية العامة باسم الطالب اليمن 2019

يستعد طلاب الثانوية العامة 2019 باليمن للمرحلة التالية وهى مرحلة إعلان النتيجة ، كما وضحت الوزارة انه يتم الان العمل على انهاء عمليات التصحيح لجميع المواد التي قدمها الطالب.

واكدت الوزارة انه سيتم اعلان النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وفي السياق نفسه ، بدأت الامتحانات اليمنية لمرحلة الثانوية العامه لجميع الأقسام العلمية والأدبية يوم 16/6/2019، وقد انتهت فترة الامتحانات الأقسام الأدبية يوم الثاني من شهر يوليو، وبالنسبة امتحانات الصف الثالث القسمي العلمي قد انتهت يوم الرابع من شهر يوليو، ومازال العمل مستمر من الوزارة حتى الآن تعمل على لانتهاء من كافة أعمال الكنترول للصف الثالث الثانوي، لتستعد لإعلان النتيجة لجميع الطلاب. بعد انتهاء فترة الامتحانات في الرابع من شهر يوليو الحالي،

وتشير وزارة التربية والتعليم اليمنية بكافة الجهود المبذولة من التربويين، في خلق جو مريح لجميع الطلاب أثناء سير الامتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019، وتهيب الوزارة بكافة التطور في العملية التعلمية من عام إلى اخر، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وان بالتعليم سوف يتم تخطى كافة الصعوبات، وسوف يتم التوجه نحو غدا افضل من خلال أعداد نشي يساعد البلاد على التقدم.

خطوات الاستعلام عن النتائج: