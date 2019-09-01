اعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن بدء الدوام الدراسي، اليوم الاحد ، وذلك في جميع مدارس المملكة كما واعلنت عن رابط التسجيل في النقل المدرسي 1441.

بدأ الكثير من المعلمين في البحث عن كيفية التسجيل في النقل المدرسي لعدة أسباب من بينها بعد المدارس التي يعلمون فيها عن مكان سكنهم، وكذلك أسباب اخرى في البحث عن مدارس قادرين على الأداء والعمل بشكل أفضل من خلالها، وهو حق من حقوق المعلمين يتم دراسة طلبات النقل المدرسي من قبل الإدارات التعليمية المختلفة من أجل الموافقة أو عدمها على هذه الطلبات.

تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات النقل وهذا من خلال رابط التسجيل في النقل المدرسي 1441 على أمل الاستفادة من هذه الخدمة التي تتيحها وزارة التعليم من خلال الإدارات التعليمية المختلفة والحرص الكبير على توفير كافة سُبل الراحة للمعلمين من أجل تقديم أفضل ما لديهم من قدرات تعليمية.

رابط التسجيل في النقل المدرسي 1441